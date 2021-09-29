Экс-тренер «Зенита» назвал причины победы «Шерифа» над «Реалом»

Бывший тренер российской футбольной команды «Зенит» Борис Раппопорт объяснил, что «Реал», уступивший приднестровскому «Шерифу» со счётом 1:2, мог недооценить своего противника. Также он отметил, что молдаване заслужили победу, так как боролись до конца. Об этом пишет «360».

Так сложилась игра. «Шериф» практически всю игру оборонялся, у них было несколько контратак. Очень удачно они их завершили, особенно второй гол: парень пробил просто сумасшедшим ударом. Думаю, дай ему ещё несколько раз так пробить, вряд ли он так попадёт. Они заслужили эту победу, они бились, сражались, — прокомментировал Раппопорт.

Он отметил, что в «Шерифе» сложились достаточно комфортные для развития футбола условия, добавив, что наиболее успешные футболисты из молдавского клуба могут использовать его как трамплин для трансфера в более престижные спортивные команды.

«Шериф» и «Реал» встретились в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Первый гол принадлежал приднестровским футболистам. На 25-й минуте головой в дальний угол ворот забил Джасурбек Яхшибоев.

На 65-й минуте команде ответил Карим Бензема. Он забил с пенальти. И за минуту до окончания матча Траоре устроил борьбу в штрафной «Реала», но мяч отскочил к Себастьяну Тилю, который нанёс удар в дальнюю девятку.

Ранее приднестровские болельщики спели «Катюшу» на матче «Шерифа» с украинским «Шахтёром». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу молдавской команды.