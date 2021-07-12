Экс-тренер «Спартака» высказался о переходе на новый формат в РПЛ

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что не знает о переходе Российской премьер-лиги (РПЛ) на полугодичный формат с участием 20 команд, передаёт «Газета.Ru». Он порекомендовал прислушиваться в таких вопросах только к тем, кто отвечает за организационные вопросы в российском футболе.

Впервые об этом слышу. Надо слушать только руководителей исполкома, клубов, а также тех, кто отвечает в РФС за этот процесс. Не надо принимать никаких решений, пока ситуация не нормализуется, а она обязательно нормализуется, надо немного подождать. Не надо форсировать события. Надо завершить чемпионат, а потом время покажет, — сказал Гладилин.

В выборе между системами «весна-осень» или «осень-весна» он не склонился ни к одной стороне, так как разницы сейчас нет. По мнению тренера, нужно поднимать уровень чемпионата и качество игроков, иначе менять систему не будет смысла.

Ранее исполком Российского футбольного союза не поддержал решение РПЛ увеличить число участников соревнования с 16 до 18 команд. Одновременно РФС отказал РПЛ в моратории на вылет команд по итогам сезона. В данной ситуации интересно то, что глава РПЛ Ашот Хачатурянц после голосования за расширение лиги выразил мнение, что «некоторые команды могут не доиграть сезон».