Экс-тренер «Спартака» Романцев попал в реанимацию

https://static.news.ru/photo/3868f452-7b28-11eb-91b2-96000091f725_660.jpg Олег Романцев Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев госпитализирован в отделение реанимации. По некоторым данным, у него случился инфаркт.

Экс-тренер находится в одной из столичных клиник. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, передаёт РЕН ТВ.

Олег Романцев — советский футболист, выступавший на позиции защитника. Как игрок известен по выступлению за московский «Спартак» и красноярский «Автомобилист». Позднее стал футбольным тренером «Спартака».

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве с черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами госпитализировали 15-летнего подростка, которого избил пьяный отец. Инцидент произошёл в квартире в доме на 2-й Дубровской улице. В результате школьника доставили в Морозовскую детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами головы, груди и руки.