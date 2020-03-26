https://static.news.ru/photo/76a4b834-6f7e-11ea-8f49-fa163e074e61_660.jpg Мишель Идальго Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший тренер сборной Франции по футболу Мишель Идальго скончался в возрасте 87 лет.

Идальго умер в своём доме в Марселе в окружении семьи. Причиной смерти называется «натуральное истощение», сообщает France Info.

Идальго возглавлял сборную Франции с 1976 по 1984 год и привёл команду к победе на чемпионате Европы 1984 года. После этого специалист возглавлял «Марсель», с которым трижды выигрывал чемпионат Франции.

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