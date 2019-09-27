Бывший главный тренер футбольного клуба «Милан» итальянец Дженнаро Гаттузо приехал в Москву ради возможного трудоустройства в «Динамо» или «Спартак».
Поездка организована известным футбольным агентом Марко Трабукки, пишет
По информации СМИ, наиболее вероятна работа Гаттузо в «Спартаке», где он будет работать до прихода в клуб Станислава Черчесова, который, как сообщалось, может возглавить «красно-белых» после чемпионата Европы — 2020.
Ранее Гаттузо был замечен в ночном клубе Москвы в компании со спортивным комментатором Нобелем Арустамяном, писал News.ru.