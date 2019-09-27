https://static.news.ru/photo/0f55599e-e11d-11e9-98ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tano Pecoraro/Lapresse.Lapresse/Global Look Press

Бывший главный тренер футбольного клуба «Милан» итальянец Дженнаро Гаттузо приехал в Москву ради возможного трудоустройства в «Динамо» или «Спартак».

Поездка организована известным футбольным агентом Марко Трабукки, пишет «Рейтинг Букмекеров» .

По информации СМИ, наиболее вероятна работа Гаттузо в «Спартаке», где он будет работать до прихода в клуб Станислава Черчесова, который, как сообщалось, может возглавить «красно-белых» после чемпионата Европы — 2020.

Ранее Гаттузо был замечен в ночном клубе Москвы в компании со спортивным комментатором Нобелем Арустамяном, писал News.ru.