Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» раскритиковал работу системы VAR

https://static.news.ru/photo/6319186c-4f4a-11eb-a2bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fototricarico/Keystone Press Agency/Global Look Press

Катастрофой назвал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон работу системы VAR в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).

Фергюсон рассказал, что смотрел игру «Лидса» против «Бёрнли», в которой отменили гол последних. По его мнению, это было ошибочное решение, сообщает Daily Mail.

У «Бёрнли» отменили чистый гол, хотя вратарь нарушил правила на их футболисте. Это невероятный провал, — заявил Фергюсон.

В прошлом месяце работу системы видеоповторов подверг критике главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Немецкий специалист был недоволен решениями видеоассистента рефери в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1).

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что эффективно система видеопомощи арбитрам начнёт работать тогда, когда не будет совершать больше одной ключевой ошибки за тур.

Как писал NEWS.ru, все скандалы стартовых игр РПЛ нового сезона наглядно демонстрируют, что система VAR в нашем футболе действует исключительно по принципу ангажированности. Иными словами, «замечает» и «исправляет» ошибки судей в поле только в тех случаях, когда это необходимо определённым людям. И стыдливо (на самом деле бессовестно) закрывает глаза, уподобляясь Фемиде, когда ляпы главного арбитра и его ассистентов — разумеется, в пользу того, кого нужно — необходимо проигнорировать.