Экс-тренер «Краснодара» считает уровень футбола Белоруссии выше российского

Тренер Сергей Ташуев признался, что считает уровень чемпионата Белоруссии выше, чем у Российской премьер-лиги (РПЛ).
По мнению специалиста, чемпионат России силён не настолько, сколько в него вложили денег.
Так посмотрите, какие огромные деньги вложили в футбол в России, а какие маленькие — в Белоруссии. При этом особой разницы в виде спорта нет, — цитирует его «Трибуна».
Ташуев также добавил, что если кто-то считает первенство Белоруссии не самым сильным, то пусть приедет и докажет свои способности.
Ранее Сергей Ташуев возглавлял российские клубы «Краснодар», «Кубань», «Анжи», а также солигорский «Шахтёр».
Ранее NEWS.ru сообщал, что главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит-2» Владислав Радимов высказался об объединении чемпионатов РФ и Белоруссии в один турнир. Он отметил, что это был бы топ-турнир. Была ли это шутка, не уточнил.
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