Экс-тренер «Краснодара» считает уровень футбола Белоруссии выше российского

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Перуанский футболист Джефферсон Фарфан, который выступает за московский «Локомотив», осудил решение руководства клуба о сокращении зарплат игроков из-за пандемии. Своё возмущение по этому поводу он высказал во время прямого эфира в Instagram, который проводил совместно с другим перуанским футболистом Роберто Гизасолой.

35-летний форвард отметил, что впервые увидел письменное подтверждение этого на «клочке бумаги на русском языке». Я его разорвал! Ощущение, будто мне хотели подгадить! Они могут делать что угодно, но пускай...