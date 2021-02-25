Экс- тренер «Краснодара»: «быкам» не видать больших успехов с Мусаевым

https://static.news.ru/photo/243c9158-77bf-11eb-98d4-96000091f725_660.jpg Мурад Мусаев Фото: Yevgeny Philippov/Russian Look/Global Look Press

Бывший тренер «Краснодара» допустил необходимость отставки нынешнего наставника «быков» Мурада Мусаева.

Отправлять в отставку Мусаева или нет - вопрос, который должен решать владелец клуба. Я могу только со стороны высказывать мнение. На мой взгляд, «быкам» не видать больших успехов с господином Мусаевым. Дальше — решать владельцу. Возможно, он где-то терпит, ждёт. Но это терпение вызывает уже немного ироничную улыбку. Может быть, в клубе удовлетворены данной ситуацией, может, они думают, что это высшее достижение из всех возможных. Но вряд ли их поддержат болельщики. Не думаю, что они удовлетворены игрой «Краснодара» в последнее время, — сказал Ташуев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

«Краснодар» проиграл с минимальным счётом 0:1 в гостях ответный матч Лиги Европы хорватскому «Динамо» из Загреба и выбыл из турнира на стадии 1/16 финала.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-тренер «Краснодара» Сергей Ташуев отреагировал на поражение команды Мурада Мусаева от загребского «Динамо» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. «Быки», проиграв дома (2:3) и на выезде (0:1), завершили своё выступление в Лиге Европы.