https://static.news.ru/photo/15e01e30-2668-11ea-afa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший футбольный судья, член судейско-инспекторского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко положительно отнёсся к введению запрета на публичную критику арбитров.

Я считаю это абсолютно правильной санкцией со стороны руководства РФС. Огульная критика арбитров приносит больше вреда, нежели помогает судьям исправить ошибки. На мой взгляд, эти действенные меры приведут к самоизлечению, многие нравственные силы будут направлены на совершенствование футбола, — цитирует Бутенко Sport24.

Ранее исполком РФС принял решение увеличить наказание на публичную критику представителей клубов в адрес арбитров. Согласно решению, футболисты, тренеры и руководители клубов смогут публично заявлять только об обращении в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. За нарушение им грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей, писал NEWS.ru.