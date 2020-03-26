https://static.news.ru/photo/bbaec538-6f32-11ea-9cab-fa163e074e61_660.jpg Фото: vitesse.nl

Бывший президент футбольного клуба «Витесс» Кис Баккер скончался на 77-м году жизни из-за инфекции коронавируса.

Некоторое время руководитель голландской команды серьёзно болел, а в субботу, 21 марта, был госпитализирован, сообщает издание De Gelderlander.

Беккер работал в «Витессе» с 2003 года. До этого являлся начальником полиции.

По данным на 26 марта, во всём мире зафиксировано более 471 тысячи случая заражения инфекцией, 21,3 тысячи заболевших умерли, более 114 тысяч выздоровели.

Тренер сборной Бразилии по фехтованию россиянин Геннадий Мякотных скончался 25 марта в штате Сан-Паулу. Врачи считают, что 79-летний мужчина мог заразиться коронавирусом, ранее писал NEWS.ru.