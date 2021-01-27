Экс-полузащитник «Спартака» оценил шансы Кокорина в «Фиорентине»

https://static.news.ru/photo/c359f1e8-60a1-11eb-8855-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: acffiorentina.com

Бывший полузащитник футбольного клуба «Спартак» Максим Деменко считает, что у бывшего нападающего «красно-белых» Александра Кокорина есть потенциал, чтобы достойно проявить себя в «Фиорентине».

Если будет себя проявлять и выполнять указания тренера, то всё получится, он схватывает на лету, и всё есть для того, чтобы хорошо вписаться в коллектив, — всё зависит от него, — сказал Деменко корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, все запомнили его по выступлениям в «Сочи», где Кокорин взял на себя лидерство, однако в московском «Спартаке» он потерялся.

В «Сочи» он стал лидером, в «Спартаке» же были травмы, не мог себя найти, да и позиционно не очень, не получалось забить. Может, это психологически на нём сказалось. Но нельзя не учитывать, что у него есть потенциал, он может себя проявить. «Фиорентина» не просто так его взяла, — добавил он.

Некоторое время назад московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил, что форвард «красно-белых» Александр Кокорин переходит в итальянскую «Фиорентину».

Ранее NEWS.ru писал, что Александру Кокорину следует побыстрее выучить итальянский язык, а также постараться вести себя поскромнее в новом клубе. Такие советы футболисту дал Андрей Канчельскис, выступавший за «Фиорентину» в 90-е годы.