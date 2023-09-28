Экс-полузащитник ФК «Волга» выбивал долг в подмосковном подвале

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший полузащитник футбольного клуба «Волга» (Нижний Новгород) Андрей Чурин стал фигурантом дела о похищении и пытках бортпроводника Red Wings, сообщает Telegram-канал SHOT. Как отмечается, пострадавшего забрали из дома пять человек, вывезли в Подольск и избивали в подвале частного дома за долг в миллион рублей.

По данным канала, деньги пострадавший задолжал своему знакомому, тот и направил к нему друзей. После избиения должника отпустили и дали срок на сбор денег. Тогда он обратился в полицию и вернулся в назначенное время и место вместе с оперативниками. Там то и задержали Чурина, который приехал за деньгами.

Позже полицейские также задержали и знакомого пострадавшего, который и давал деньги в долг. Остальных участников пыток в подвале ищут. Уточняется, что возбуждены уголовные дела по статьям за похищение человека, разбой и вымогательство.

Накануне правоохранители арестовали троих участников инцидента в Дагестане, в ходе которого был убит полицейский. Все началось из-за конфликта, который стороны не смогли разрешить, и в ход пошло оружие. Помимо правоохранителя умер еще один человек, несколько других участников конфликта были ранены. Принимаются меры по задержанию остальных разыскиваемых.