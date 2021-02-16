Экс-нападающий сборной РФ: Малком раздражает руководство «Зенита»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков назвал причины, почему трансфер Малкома (Малком Филипе Силва де Оливейра) в «Зенит» не оправдал ожидания.
Трансфер не оправдал ожидания. Деньги ведь серьёзные были заплачены. Даже тогда, когда он был здоровым, все ждали от него намного больше, чем он в итоге показал. Плюс все эти постоянные травмы. Они наверняка раздражают тренерский штаб, руководство, — сказал Кирьяков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Сумма трансфера составила €40 млн.
Ранее NEWS.ru писал, что футбольные клубы Российской премьер-лиги выступили за то, чтобы смягчить ряд ограничений санитарных норм, ужесточённых из-за коронавируса. Основные поправки затронут продажу билетов и работу прессы.