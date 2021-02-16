Экс-нападающий сборной РФ: Малком раздражает руководство «Зенита»

Трансфер не оправдал ожидания. Деньги ведь серьёзные были заплачены. Даже тогда, когда он был здоровым, все ждали от него намного больше, чем он в итоге показал. Плюс все эти постоянные травмы. Они наверняка раздражают тренерский штаб, руководство, — сказал Кирьяков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.