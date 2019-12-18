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Бывший капитан петербургского футбольного клуба «Зенит» полузащитник Мигель Данни официально объявил о завершении игровой карьеры.

Да, я закончил карьеру. Сейчас отдыхаю, провожу время с семьёй, — цитирует Данни «Российская газета».

36-летний португалец отметил, что у него было предложение от одного российского клуба, но он согласился бы вернуться в Россию, только если бы ему поступило предложение от «Зенита».

Данни с 2005 по 2008 год выступал за московское «Динамо», за «Зенит» полузащитник играл с 2008 по 2017 год. Последним клубом Данни стал португальский «Маритиму», который он покинул в 2018 году.

Ранее бывший футболист сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сычёв объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 36 лет, писал NEWS.ru.