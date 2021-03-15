Экс-капитан сборной России рассказал об утрате друзей после отказа выпивать

https://static.news.ru/photo/40dd69b0-8591-11eb-bab1-96000091f725_660.jpg Игорь Денисов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший полузащитник «Зенита», «Динамо» и «Локомотива» Игорь Денисов рассказал, как потерял всех друзей после отказа от алкоголя.

Что касается друзей, то это очень сложная и больная тема. Скажу так: где-то три года назад я отказался от алкоголя, и за это время у меня никого из друзей не осталось. Это парадоксально, но факт. Может, это покажется смешным, но мой лучший друг на данный момент — это моя жена. А в Петербурге меня больше никто не ждёт, — приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».

36-летний Денисов завершил карьеру футболиста в 2019 году. Он был чемпионом России в составе «Зенита» и «Локомотива», с клубом из Санкт-Петербурга он в 2008 году стал обладателем Кубка УЕФА. В 2014–2016 годах Денисов был капитаном сборной России под руководством Фабио Капелло.

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