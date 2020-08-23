Экс-капитан «Ростова» Попов: не верьте, что я ухожу из-за денег

https://static.news.ru/photo/0c8a5a3c-e542-11ea-bd2c-fa163e074e61_660.jpg Ивелин Попов Фото: Футбольный клуб "Ростов" / FC Rostov/facebook.com

Полузащитник футбольного клуба «Сочи», бывший капитан «Ростова» Ивелин Попов рассказал о причинах своего ухода из ростовской команды.

По его словам, он не хотел покидать «Ростов», так как «никто не хочет уходить с места, где ему хорошо». Попов и его семья были уверены, что футболист завершит карьеру именно в этом клубе, но в какой-то момент что-то пошло не так.

Не верьте, что я ухожу из-за денег. Как сказал лично мне президент клуба Арташес Арутюнянц, «ты дикий человек, как так за меньше денег уходить будешь», — рассказал полузащитник.

В своём заявлении, опубликованном в Instagram, он опроверг некоторые слухи о своём уходе, в частности, информацию о том, что вёл переговоры «за спиной клуба» с другими командами, о том, что причиной ухода стал рост конкуренции в команде, и другие. Главная причина перехода в другой клуб, по его словам, — отношение в «Ростове» к роли капитана команды.

У меня было несколько разговоров с тренером, и мне дали понять, что «капитан» — это просто слово: «Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь!», — поделился Попов.

Он подчеркнул, что, будучи капитаном, обязанным защищать интересы игроков, он не мог принять такое отношение к своей роли.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Ивелин Попов перейдёт в «Сочи» в обмен на форварда сборной России Дмитрия Полоза.