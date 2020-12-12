Экс-игрока московского «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Нидерландах

https://static.news.ru/photo/5173d97c-3d38-11eb-ae3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/QPromes

Футболист Квинси Промес, защищавший ранее цвета московского «Спартака», а ныне выступающий за «Аякс», арестован в Нидерландах по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений.

Следствие предполагает, что Промес в конце июля во время семейной вечерники своих знакомых повздорил с одним из членов семьи, после чего нанёс ему удар ножом, пишет De Telegraaf со ссылкой на представителей полиции Нидерландов. Правоохранители начали расследование в прошлом месяце, когда потерпевший заявил о получении ножевых ранений.

За нанесение тяжких телесных повреждений футболисту «Аякса» и сборной Нидерландов теперь грозит срок до четырёх лет. В настоящее время Промес находится в местном изоляторе, где пробудет до трёх дней. После этого мера пресечения может быть продлена.

Квинси Промес выступал за московский «Спартак» в период с 2014 по 2018 год. В составе «красно-белых» стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка России.

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