Экс-игрока «Локомотива» Бека-Бека спасли от самоубийства в Ницце

Фото: IMAGO/OGC Nice/Global Look Press

Алексис Бека Бека

Во Франции спасли от самоубийства бывшего игрока футбольного клуба «Локомотив» Алексиса Бека-Бека, пишет RMC Sport. Отмечается, что психолог и экстренные службы, смогли уговорить спортсмена не совершать необдуманных действий на мосту Маньян на трассе в Ницце.

По данным портала, что подтолкнуло 22-летнего футболиста свести счёты с жизнью, пока неизвестно. Однако ранее сообщалось, что игрок пережил романтическим разочарование.

Футбольный клуб «Ницца», с которым сейчас сотрудничает спортсмен, отменил назначенную на 29 сентября пресс-конференцию. Всех прибывших журналистов попросили покинуть здание конференц-зала. Также сообщалось, что операцией по спасению спортсмена руководили военные.

По словам полузащитника ФК «Локомотив» Рифата Жемалетдинова, раньше у Алексиса Бека-Бека не было суицидальный мыслей. По его словам, экс-участник команды хорошо общался со всеми футболистами и никогда ранее не угрожал покончить с собой.

Французский футболист перешел в российский клуб в 2021 году. Провел за железнодорожников 28 матчей, где отличился четырьмя результативными передачами. Уже через год он ушел во французский клуб «Ницца». Также Бека-Бека выступал за юношеские сборные Франции разных возрастов.