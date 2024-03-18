Экс-игрока «Краснодара» Олссона отключили от аппарата ИВЛ

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Кристофер Олссон

Шведского футболиста Кристофера Олссона, который с 2019 по 2021 год выступал за российский ФК «Краснодар», отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в пресс-службе датского «Мидтьюлланна». Игрок был доставлен в больницу 20 февраля после потери сознания.

Отмечается, что полузащитнику диагностировали редкое заболевание головного мозга, которое спровоцировало образование тромба. Олссон провел за «Краснодар» 59 матчей, в которых отличился четырьмя голами. Сумма трансфера составила €4,9 млн. Он дебютировал за российскую команду 14 февраля 2019 года в поединке Лиги Европы против немецкого «Байера 04».

Ранее во время матча «Интер Майами» с «Нэшвиллом» в рамках 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ защитник последнего Лукас Макнотон во время борьбы за мяч чуть не сломал нападающему Лионелю Месси ногу, однако аргентинцу не потребовалась даже замена. Встреча закончилась со счетом 2:2, один из голов в составе «Майами» забил Месси.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов рассказал NEWS.ru, что аргентинский футболист мог получить перелом голени и разрыв крестообразных связок. Он не исключил, что травмы могли поставить крест на карьере спортсмена.