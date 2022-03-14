Экс-игрок «Зенита» пожелал добра и мира свободолюбивой Украине

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Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что Кокорин проводит провальный отрезок карьеры в «Фиорентине». По словам экс-вратаря, у российского форварда была отличная возможность реанимировать свою карьеру, но из-за своего характера он в итальянском клубе «обделался по полной», сообщает Sport24.

Сейчас стало понятно, что трансфер Кокрина в «Фиорентину» — полный провал. Пора признать, что в Италии он обделался по полной. Саша сам себе враг, он должен был плюнуть на все...