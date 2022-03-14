Экс-игрок «Зенита» пожелал добра и мира свободолюбивой Украине

Экс-игрок «Зенита» пожелал добра и мира свободолюбивой УкраинеЭкс-игрок «Зенита» Ракицкий: желаю добра и мира моей свободолюбивой Украине
Бывший футболист «Зенита» Ярослав Ракицкий заявил, что ему невероятно «больно за свою Родину, за Украину». На странице в Instagram спортсмен пожелал добра и мира свободолюбивой Украине. По его мнению, миром должны править гуманность, любовь и доброта.
Миром правит гуманность, миром правит доброта и любовь к своей Родине, к своей Матери, к своим Детям, к своей Семье. Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину! Я желаю Добра и Мира моей свободолюбивой Украине! — написал футболист.
2 марта Ярослав Ракицкий разорвал контракт с «Зенитом». Украинский футболист перешёл в петербургский клуб в 2019 году.
Ранее сообщалось, что комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола выступил с инициативой лишить всех государственных наград бывшего капитана сборной страны Анатолия Тимощука. Спортсмена обвиняют в том, что он нигде не высказался о политической обстановке на Украине.