https://static.news.ru/photo/e0308ce2-6dda-11ea-b59c-fa163e074e61_660.jpg Максим Астафьев Фото: ФК «Ленинградец»/vk.com

Полузащитник клуба «Ленинградец», выступающего в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), 37-летний Максим Астафьев попал в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус.

Игрок госпитализирован с повышенной температурой, сообщает Sport24. Кроме того, в больнице находился с повышенной температурой ещё один игрок команды ПФЛ, 30-летний защитник Илья Баннов, которого выписали.

15 марта «Ленинградец» вернулся в Санкт-Петербург в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Испании, где команда находилась на сборах.

Астафьев ранее выступал за «Зенит» — с 2001 по 2003 год, в 35 матчах забил пять голов и сделал три голевые передачи.

После 17 туров «Ленинградец» занимает пятое место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Запад».