Полузащитник клуба «Ленинградец», выступающего в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), 37-летний Максим Астафьев попал в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус.
Игрок госпитализирован с повышенной температурой,
15 марта «Ленинградец» вернулся в Санкт-Петербург в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Испании, где команда находилась на сборах.
Астафьев ранее выступал за «Зенит» — с 2001 по 2003 год, в 35 матчах забил пять голов и сделал три голевые передачи.
После 17 туров «Ленинградец» занимает пятое место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Запад».
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