Экс-игрок «Спартака» предрек возвращение сборной на международные турниры Экс-игрок «Спартака» Гладилин предрек возвращение сборной на международные турниры

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Со временем российские футболисты вновь начнут выступать на международных соревнованиях, чтобы не потерять форму, им нужно проводить дружеские матчи с другими странами, заявил бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин. Таким образом он прокомментировал «Газете.Ru» намерение сборной России провести матч с командой из Саудовской Аравии.

Будут вызваны перспективные кандидаты, тренер проведет много замен, чтобы посмотреть игроков. Главное, команда проведет сбор, проведет тактические, тренировочные занятия. В этом плане игра полезна. Рано или поздно мы вернемся на чемпионаты мира, Европы. Молодые и опытные ребята пообщаются, потренируются, сыграют матч, — отметил Гладилин.

Он уточнил, что у Саудовской Аравии хорошая сборная по их меркам, многие игроки выступают за зарубежные клубы. Гладилин считает арабскую сборную «соперником достойного уровня». Вместе с этим он предположил, что уровень игры отойдет на второй план, так как российские футболисты не готовятся ни к каким соревнованиям. В связи с этим Гладилин отметил, что «соперник не особо важен». По его мнению, нет никакой разницы — играть со сборной Бразилии или Саудовской Аравии.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранцев, выступающих за российские и украинские клубы. Теперь желающие могут воспользоваться этой опцией и заморозить соглашение до 30 июня 2023 года.