Руководство столичного футбольного клуба «Спартак» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера команды сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами работы. Его подопечные уступили со счётом 1:2.

К следующей встрече — с «Краснодаром» — команду подготовит исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов, передаёт пресс-служба «Спартака». На пресс-конференцию после противостояния с «Оренбургом» Олег Кононов не пришёл. Болельщики «Спартака»...