Бывший игрок футбольного клуба «Спартак» Валерий Кечинов прокомментировал официальное заявление об отставке главного тренера футбольного клуба «Спартак» Олега Кононова со своей должности.
Не справился человек с этой работой. Обещал поставить команде ту игру, которую любят болельщики «Спартака», но мы не увидели ни через четыре месяца, ни через пять, ни за все время работы мы не увидели ни игры, ни результат. Всё справедливо, — сказал Кечинов корреспонденту News.ru
Кроме того, 45-летний футболист считает наставника сборной России Станислава Черчесова идеальным вариантом, чтобы улучшить ситуацию в клубе.
Оптимальный вариант – это Станислав Черчесов, но, к сожалению, он работает. Наверняка, руководители уже рассматривают какие-то кандидатуры и проводятся переговоры. Надо потерпеть. В ближайшие дни нам официально объявят, — заключил он.
Руководство столичного футбольного клуба «Спартак» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера команды сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами работы. Его подопечные уступили со счётом 1:2, писал News.ru.