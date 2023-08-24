Экс-игрок «Спартака» назвал фаворита чемпионата России Экс-игрок «Спартака» Бояринцев назвал «Зенит» фаворитом чемпионата России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петербургский футбольный клуб «Зенит» станет главным фаворитом в борьбе за золото Российской премьер-лиги (РПЛ), считает бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев. В беседе с KP.RU он отметил, что через пять туров команде из Санкт-Петербурга удастся вернуться на первую строчку турнирной таблицы чемпионата.

Он есть и будет главным фаворитом. Чемпионат раскачегарится — «Зенит» снова займет первую строчку. А остальные будут пытаться удержаться, чтобы не было большого отрыва. В целом, через пять туров все встанет на свои места, — пояснил Бояринцев.

Экс-игрок «Спартака» предположил, что «Зениту» в итоге удастся занять лидирующие позиции. После этого остальные команды «начнут гонку» за петербуржской командой, уверен Бояринцев.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл последние пять чемпионатов России, но этот начал не слишком удачно: ничья с «Ростовом», поражение от «Динамо» и победы над «Пари НН» и «Факелом». После пяти туров в РПЛ «Зенит» набрал 10 очков, он отстает от лидеров чемпионата, «Краснодара» и «Урала», на три очка. Невысокая результативность объясняется тем, что в межсезонье «Зенит» потерял нескольких ведущих игроков — Далера Кузяева и Малкома.