Экс-игрок «Спартака» Ловчев раскритиковал Кокорина за отъезд на Мальдивы

https://static.news.ru/photo/fcc3da0e-42db-11eb-8372-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Бывший игрок московского футбольного клуба «Спартак», лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев назвал хамством отъезд нападающего Александра Кокорина на Мальдивы.

Некоторое время назад стало известно, что Кокорин вопреки требованиям «Спартака», покинул тренировочную базу и отправился в отпуск.

По словам Ловчева, теперь Кокорин, скорее всего, получит штраф за своё хамское поведение по отношению к клубу. Однако подобного рода санкции не подействуют на молодого футболиста.

Сегодняшний стимул для футболиста, то есть бабло, для него не работает. Он обожрался этим баблом, и даже штрафы его не пугают. Скажу грубо, но тюрьма его ничему не научила, — отметил Ловчев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Александр Кокорин присоединился к «Спартаку» в августе 2020 года, однако с тех пор провёл за «красно-белых» лишь восемь матчей, в которых забил два мяча, оба — с пенальти. Ряд игр он пропустил из-за травм.

В частности, повреждение не позволило ему выйти на поле в играх против «Сочи» и «Зенита». В обеих «Спартак» уступил — 0:1 и 1:3 соответственно.

Будущее Кокорина в «Спартаке» сейчас под вопросом. По данным СМИ, тренерский штаб рассчитывал, что игрок будет интенсивно тренироваться с командой до конца календарного года, после чего «красно-белые» должны отправиться в отпуск. Однако спортсмен уже улетел на Мальдивы. Сообщается, что он в индивидуальном порядке восстанавливается после травмы в комфортном климате.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Гунько заявил, что форварда Александра Кокорина необходимо продать в «Сочи».