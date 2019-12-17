https://static.news.ru/photo/ba602d7e-20c8-11ea-8c13-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY-SA 3.0/Wikimedia

Бывший футболист сборной Украины Артём Федецкий, высказываясь в поддержку своего соотечественника Романа Зозули, заявил, что игрок «Альбасете» настоящий патриот.

Роман — настоящий патриот Украины. У него такая же позиция, как у меня. Он хочет, чтобы война на Украине наконец закончилась и наступил мир, — приводит его слова El Digital de Albacete .

Федецкий добавил, что Россия совершила на территории Украины акт агрессии: «оккупировала и взяла под контроль Донбасс, аннексировала Крым». Также Федерцкий отметил, что Зозуля всегда придерживается именно этой позиции в отнощении России и она у него не изменилась.

Как сообщалось, матч второго испанского дивизиона по футболу «Райо Вальекано» — «Альбасете» был прерван из-за поведения фанатов одной из команд в отношении нападающего «Альбасете» украинца Зозули, которого болельщики начали обзывать нацистом. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал своего соотечественника, писал NEWS.ru.