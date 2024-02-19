Экс-игрок сборной России назвал сумму, которой ему хватит на месяц в Москве Футболист Нигматуллин: на месяц жизни в Москве мне нужно около 1 млн рублей

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Руслан Нигматуллин

Экс-игрок сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал Sports.ru, что для жизни в Москве ему нужно около 1 млн рублей в месяц. По его словам, это меньше, чем приходится тратить в США, где он жил в Майями.

В Москве мне нужно около миллиона, но жить в Майами еще дороже. Заработок там тоже выше, но только с хорошим образованием, — сказал бывший футболист.

Бывший вратарь сборной отметил, что его старший сын Руслан окончил институт и занялся продажей автомобилей. По словам Нигматуллина, 23-летний сын зарабатывает по $30–40 тысяч в месяц.

Он рассказал, что снял квартиру в «Москва-Сити», хотя слышал об атаках дронов в прошлом году, но особо не думал об этом. Экс-голкипер сообщил, что покупает продукты в магазинах «Азбука вкуса» и «Перекресток», которые есть в пешей доступности, но обычно пользуется доставкой.

Он признался, что не заметил существенного роста цен на фоне инфляции. При этом на кафе и рестораны у него уходит около 200 тысяч рублей в месяц, несмотря на то, что и сам хорошо готовит.

Ранее вратарь молодежной команды ЦСКА и сборной Сирии Максим Сарраф высказал мнение, что уровень образования в США выше, чем в России. Молодой футболист, который год прожил с родителями в Калифорнии, поделился своим опытом учебы в американской школе, где нет разделения на «умных и глупых», по его словам.