Экс-игрок киевского «Динамо» сравнил сборные Украины и России

Бывший нападающий «Тосно» и киевского «Динамо» Артём Милевский сравнил сборные Украины и России. Он считает, что национальная команда Украины сильнее. Своими мыслями футболист поделился в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Сборная Украины вас закроет. Имею в виду в плане футбола закроет Россию. Украинские футболисты сильнее, и они знают, что делают. То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах, — это чуть другое. Если бы разрешили играть в одной группе, во было бы! — сказал Милевский.

11 ноября сборная России по футболу провела предпоследний матч в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Встреча с командой Кипра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 6:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Эта победа стала самой крупной в истории коллектива в квалификации к ЧМ.

Ранее сообщалось, что генеральный директор санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев выразил мнение, что полузащитник Александр Ерохин может носить титул «Мистер скорострельность». Накануне хавбек оформил дубль в матче квалификации к чемпионату мира между сборными России и Кипра. Первый мяч он забил уже на четвёртой минуте.