https://static.news.ru/photo/3576cd78-c8d2-11e9-bdbb-fa163e074e61_660.jpg Юркас Сейтаридис (в центре) Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион Европы-2004 по футболу в составе сборной Греции Юркас Сейтаридис, выступавший за «Динамо», заявил, что экс-главный тренер москвичей Юрий Сёмин с первой же тренировки вёл по отношению к нему невежливо.

Я не делал Сёмину зла и не вредил команде, но с первой же тренировки он вел себя по отношению ко мне невежливо, — сказал Сейтаридис в интервью Sport24 .

Экс-игрок «Атлетико» добавил, что Сёмин на него не рассчитывал, не доверял.

Почему-то считал меня негодяем, — добавил Сейтаридис.

Сейтаридис перешёл в «Динамо» в 2005 году из португальского «Порту» за 10 млн. евро. Через год он отправился в мадридский «Атлетико».

Ранее Сёмин заявил, что хочет сохранить Антона и Алексея Миранчуков в составе клуба на как можно более долгий срок, писал News.ru.