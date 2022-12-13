Экс-игрок ЦСКА спрогнозировал итог полуфинала ЧМ для Аргентины Экс-игрок ЦСКА Корнаухов: у Аргентины есть перевес над Хорватией в полуфинале ЧМ-2022

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press

У сборных Аргентины и Хорватии, которые 14 декабря сойдутся в первом полуфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре, в целом равные шансы на победу, указал в беседе с NEWS.ru бывший футболист столичного ЦСКА Олег Корнаухов. Однако, подчеркнул он, у южноамериканцев в составе есть джокер в лице Лионеля Месси, который может сделать результат на ровном месте и в любой момент игры. Наличие этого футболиста на поле дает Аргентине перевес над Хорватией, заметил спортсмен.

В остальном надо сказать, что хорваты умеют идти по ходу встречи и корректировать матч, как им удобно. Это показала встреча с бразильцами. Хорватия понимала, что Бразилию чисто переиграть будет сложно, поэтому им пришлось «дробить» матч, — сказал Корнаухов.

При определении раскладов перед игрой эксперт привел формулу «равенство + Месси». Он считает, что в финале все же в итоге окажется Аргентина. При этом Корнаухов допустил, что в случае если команды доведут матч до серии пенальти, вратарь Хорватии Доминик Ливакович может снова начать творить чудеса и спасать коллектив, как он уже делал это в играх с Японией и Бразилией.

В этом компоненте это очень сильный голкипер. Поэтому при серии пенальти у Хорватии появится дополнительный шанс. Но по итогам основного времени (и дополнительного) все же шансов больше у аргентинцев, — заключил Корнаухов.

Обе игры в рамках плей-офф на этом ЧМ хорваты «вырвали» в серии послематчевых 11-метровых ударов. Аргентина же сначала в 1/8 обыграла Австралию со счетом 2:1. Затем командой во главе с Лео Месси была выбита сборная Нидерландов. Драматичный матч, завершившийся со счетом 2:2 (коллектив Луи ван Гала совершил камбэк, сравняв на 11-й добавленной ко второму тайму минуте), был доведен до серии пенальти, которая завершилась в пользу аргентинцев.

10 декабря стал известен последний участник полуфиналов. Им стала сборная Франции, обыгравшая англичан 2:1. Действующие чемпионы мира в 1/2 сыграют с Марокко.