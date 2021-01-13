Экс-голкипер «Спартака» считает нужным возвращение Квинси Промеса в РПЛ

https://static.news.ru/photo/b31aff74-558f-11eb-b7ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший голкипер футбольного клуба «Спартак» Анзор Кавазашвили выразил надежду на возвращение в столичную команду экс-игрока «красно-белых» Квинси Промеса, который на данный момент выступает за нидерландский «Аякс».

Промесу за то время, что был в «Спартаке», давать рекомендаций больше не надо, потому что он доказал, что является классным футболистом для команды. Когда он пришёл, сразу показал великолепную игру на левом фланге с врыванием в центральную зону, огромную технику. Благодаря Квинси «Спартак» преобразился в плане атаки, команда стала больше забивать. Промес всегда играл в стартовом составе — это говорит о том, что он был прекрасным приобретением. Я двумя руками и ногами рекомендую господину Федуну забрать его, он ещё несколько лет будет показывать достойный результат, — сказал Кавазашвили корреспонденту NEWS.ru.

Ранее 29-летний футболист был замешан в скандале. 13 декабря полиция Амстердама арестовала игрока по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений. По версии следствия, в конце июля во время семейной вечерники у своих знакомых Промес повздорил с одним из родственников, после чего нанёс ему удар ножом. Спустя несколько дней его освободили из-под ареста.

По словам Кавазашвили, инцидент с его участием не должен сказаться ни на репутации клуба, ни самого футболиста.

Все преступления должны пресекаться в соответствии с законодательством. Если его отпустили — значит, всё хорошо, это не наша забота. Мы играем в футбол. Если клуб берёт легионера, он может выехать из страны в том случае, если за его плечами нет преступления. Раз его отпустили и если будет возможность подписать контракт со «Спартаком», то переживать не о чем, — заключил он.

Квинси Промес выступал за московский «Спартак» в период с 2014 по 2018 год. В составе «красно-белых» стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка России. Игрок стал лучшим бомбардиром среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах.

Ранее спортивный агент Алексей Сафонов рассказал о реальности возвращения нидерландского полузащитника Квинси Промеса в футбольный клуб «Спартак». По его словам, футбол — это бизнес и переход из «Аякса» в столичный коллектив не станет для игрока шагом назад, писал NEWS.ru.