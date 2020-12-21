Экс-голкипер «Спартака»: Джикию я бы лупил по голому заду

Российский футбол ушёл на длительный перерыв, так что можно спокойно подводить итоги уходящего года. Он стал по-настоящему удивительным: мировая пандемия, завершение чемпионата в июле и старт нового сезона уже в августе, провальные трансферные кампании тренеров и игроков. Но есть и те, кто интересно проявил себя как на поле, так и вне его.

16 профессиональных тренеров, включая наставника национальной сборной, 16 топ-менеджеров и 16 журналистов оценили выступления игроков, представляющих Российскую премьер-лигу (РПЛ). В результате голосования, которое проводит «Спорт-Экспресс» в рамках традиционной премии «Лучший футболист года в России», приз завоевал 23-летний атакующий полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

По итогам текущего сезона в 2020 году хорват сумел забить 13 мячей и сделать восемь голевых передач. На второй строчке оказался экс-хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук, который пополнил состав итальянской «Аталанты». Третье место досталось полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину. Четвёртым стал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Пятёрку лидеров замкнул нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба. Между тем в десятку не попал спартаковец Георгий Джикия.

NEWS.ru вместе с заслуженным тренером РСФСР, бывшим голкипером московского «Спартака» Анзором Кавазашвили досконально разобрал первую пятёрку игроков.

— Что скажете по поводу итогов премии «Футболист года»?

— Я дожил до такого возраста, что не буду оспаривать мнение жюри, но кое-какие перестановки сделал бы. Сегодня по игре, мастерству в российском чемпионате могу выделить двоих — Дзюбу и Зобнина. По поведению и работоспособности на первое место я бы поставил Романа. По человеческому, спортивному поведению Дзюбу перевёл бы на последнее место.

— А заслуженно ли голкипер «Краснодара» оказался четвёртым? Именно он оставил позади себя Игоря Акинфеева, которого практически каждый просит вернуться в сборную.

— Если говорить про Сафонова, то в пятёрку лучших я бы его не ввёл, несмотря на то что слежу за ним очень пристально. Мне нравится его постановка игры, но провалы, которые бывают, очень серьёзны, настораживают, как и психическое поведение. Он должен более расслабленно, легко и непринуждённо стоять в воротах, должен убрать страшное напряжение, которое чувствуется в его фигуре.

Вратарь при атаке соперника должен своей расслабленностью давать пример защитникам, показывать, что ему всё до феньки, и стоять не просто напряжённо, а играючи. Он должен показывать, что это для него несложный вопрос. Вот когда Сафонов отработает это на тренировках, тогда он будет классным голкипером. Пока пусть смотрит исторические матчи с участием Льва Яшина, Евгения Рудакова — они, несмотря на свой рост и длинные руки, занимали места в воротах так расслабленно, что за ними приятно было наблюдать, а защитники всегда знали, что их ошибки исправят голкиперы.

Матвей Сафонов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— В нашем чемпионате простейшие ошибки допускает не только Сафонов.

— Да, ещё Маринато Гильерме, Андрей Лунёв или Александр Максименко. Есть притча, которая на двести процентов характеризует классного вратаря: «Бери в ближнем углу все мячи, а если в дальний ударят и пропустишь, никогда не будешь виноватым, но если возьмёшь, то мы тебя будем благодарить». Сафонов — классный вратарь, несмотря на свой возраст, но если он продолжит пропускать под ногами, под руками, то ничего хорошего не выйдет. То же относится и к Максименко. Я смотрел последнюю игру с «Зенитом», за первые два мяча, извините, его надо было кастрировать. Не имеет он права такие голы пропускать.

— Сафонову мешает возраст?

— И что возраст? Игорь Акинфеев с 18 лет в основном составе ЦСКА. А Сафонову уже 21, и он должен играть. То, что у него есть талант, бесспорный факт. Но он его перечёркивает за счёт нервов, которые над ним довлеют. Матвей должен быть спокойным, как удав. Он должен руководить защитниками не криком, а обучить на тренировках, что если правая рука показывает вверх, то игрок обороны моментально перестраивается в нужную сторону.

Когда вратарь кричит, то он заглушает ту самую нотку, которая, как музыканту, центральной нервной системе природой дана. Он не должен её нарушать, он должен спокойно руководить игрой команды и руками вбрасывать вовремя. Вся вратарская площадка — это полностью работа голкипера. Вратаря должны бояться соперники, он должен всех «убивать» как минимум взглядом, а наших как будто этому не учат.

— А что вы думаете по поводу Джикии? Почему лидеру «Спартака» не удалось попасть даже в десятку?

— Он мне очень нравится как человек — очень уважительный, культурный, воспитанный. Но как защитник — я бы его лупил, оголил бы зад и тоненькой палочкой бил бы, чтобы первым делом запомнил — он «чистильщик» — защитник, который должен страховать центральную и крайнюю зоны. Но когда центральный защитник позволяет себе играть привольно, легко, позволяет себе бросать свою зону, то он и получает в нагрузку голы.

Нельзя этого делать, он же не казак, который прёт напролом. Бывают случаи, когда опытные игроки подключаются в конце игры и пытаются давить на стандартах. Но Джикия — не такой высокий гладиатор, чтобы всех головой переигрывать. Он в своей-то зоне иногда проигрывает соперникам. Посмотрите, как легко защиту «Спартака» во главе с Джикией разбрасывают в разные стороны команды европейского класса. Вот играла сейчас сборная в Лиге наций, на последних минутах ребят спокойно обходили и забивали.

Почему защитник должен быть лидером? Пускай учится играть, он ещё не овладел всеми навыками. Станислав Черчесов не должен во время выступления на европейских турнирах учить членов сборной играть. Он должен брать классных футболистов, которые готовы на сто процентов. Но у нас ни один не готов.

Георгий Джикия Сергей Булкин/NEWS.ru

У Миранчука в Европе не будет получаться

— А придётся ли Черчесову заново учить Алексея Миранчука, который в «Аталанте» на данный момент получает недостаточно игрового времени?

— И не будет получать. Александр Головин, когда в «Монако» ушёл, не играл толком. Наш футбол намного посредственнее, чем европейский. Мы иногда смотрим и удивляемся, почему приезжают команды, играют с такими грандами, как «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», как у себя дома. Например, при срыве атаки весь коллектив противника давит на нашей половине. Это говорит об их огромном превосходстве в техническом и физическом плане. Они лучше нас.

Сколько бы мы ни защищались, на последних минутах всегда кладут. Наши футболисты, которые выезжают за рубеж, выполняют как будто бестолковую работу. В европейском футболе обучают другой игре — не надо как сумасшедший носиться по полю, необходимо врываться только туда, куда дают пас, и делать это надо заранее. А наши футболисты на авось лезут, дерутся, и им приходится вместо проявления тактического смысла покрывать недостаток. Поэтому ни Миранчук, несмотря на его талант для российского футбола, ни Головин, ни Денис Черышев никогда не будут играть в классной зарубежной команде.

— Можно ли ожидать, что если Миранчук вернётся в РПЛ, он уже не будет вторым в списке «Футболист года»?

— У нас Фёдор Смолов считался одним из лучших футболистов. Поехал в Испанию, забил гол-два, и его перестали ставить. Вернулся назад. То же самое будет с Миранчуком, не потянет он это. У нас великий Андрей Аршавин великолепно и в «Зените», и в сборной выступал. Приехав в лондонский «Арсенал», почти половину круга дебютного сезона играл в основном составе, пока были силы. А потом переступил черту, мышцы стали отказывать, сначала играл половину тайма, затем и вовсе его сняли. И пришлось возвращаться, несмотря на то что долго находился в Англии. Это не наши ребята виноваты, а подготовка — тактическая подготовка не соответствует действующим мировым требованиям.

Алексей Миранчук Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Именно поэтому Никола Влашич сумел стать лучшим по итогам года? Другая школа.

— Хорватский футбол очень приличный. Среди всех команд Центральной Европы хорваты сохранили то преимущество, которое существовало в распавшейся Югославии. Там всегда были подобраны очень сильные технически футболисты, которые как будто никогда не уставали. Никола на сегодняшний день преобладает над всеми футболистами, которые выступают в нашем чемпионате. Вот и всё. Да, он действительно лучший. Он приносит очень большую пользу, двигается очень много, играет рационально и агрессивно — это очень важно.

«У Дзюбы с мозгами не всё в порядке»

— Если бы не произошла казусная ситуация с Артёмом Дзюбой, смог бы он конкурировать с Влашичем?

— Нет такого человека мужского пола, который никогда бы не занимался «этим делом». Ну нет такого, что скрывать. Это физиология человека, куда деваться? Недостаток женской любви, мозгов. А то, что у дорогого Дзюбы с мозгами не всё в порядке, мы знаем давно. То, что Черчесов не пригласил его на ноябрьский сбор, я как мужика, как гражданина России, как порядочного и честного человека зауважал на триста процентов, потому что он в ущерб себе показал, что это недостойный поступок со стороны Дзюбы. А кто виноват — это уже вторично.

Есть нравственность. Очень многие люди, которые любят зарабатывать большие деньги, ставят нравственность на последнее место. Это неправильно. Нравственность, честность, порядочность — это синонимы, одно и то же, и их друг от друга отрывать нельзя. Артём не имеет права позорить страну, не говорю про семью — это его проблема. Пускай с семьёй сам разбирается. Но, извините, он обосрал всю нашу страну.

Артём Дзюба Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Но игрой Дзюба старается очистить свою честь, скажем так.

— Когда ты теряешь честь, ты можешь восстановить её только так: сыграть в русскую рулетку, взять пистолет и застрелиться. Только так честь восстанавливается. А тут Дзюба показывает, что её нет. Он в нравственном плане показал себя с жуткой стороны, начал сваливать вину на других, говорил о шантаже в размере пяти миллионов. Глупо это всё. Пускай это будет на его совести. Не могу давать оценку. Но, объективно, Артём для нашей сборной очень сильно нужен, потому что лучшего центрального нападающего, чем он, нет.