Экс-главу FIFA Йозефа Блаттера госпитализировали из-за ухудшения здоровья

https://static.news.ru/photo/48192f72-5196-11eb-a2f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Бывшего президента FIFA Йозефа Блаттера положили в больницу из-за ухудшения его самочувствия. Диагноз бывшего руководителя Международной федерации футбола не раскрывается.

Блаттер госпитализирован в тяжёлом состоянии, однако угрозы жизни нет, пишет Lenta.ru.

Дочь бывшего функционера FIFA Коринн Блаттер Анденматтен сообщила, что состояние здоровья госпитализированного постепенно улучшается, сейчас ему требуется отдых.

Отмечается, что Блаттер переболел коронавирусом в декабре 2020 года.

Йозеф Блаттер руководил Международной федерацией футбол (FIFA) с 1998 по 2015 год и был отстранён с поста на фоне коррупционного скандала в организации. Его лишили права работать на управляющих должностях в связанных с футболом организациях на восемь лет из-за незаконной передачи 2 млн швейцарских франков возглавлявшему УЕФА Мишелю Платини, который также был отстранён от футбольной деятельности.

Ранее NEWS.ru писал, что сменивший Блаттера во главе FIFA Джанни Инфантино сохранит за собой пост президента Международной федерации футбола во время расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении него прокуратурой Швейцарии.