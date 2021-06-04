Экс-глава полиции Турции получил 2170 лет тюрьмы из-за дела «Фенербахче»

https://static.news.ru/photo/81ead4e2-c5c9-11eb-8364-96000091f725_660.jpg Фото: Seskimphoto via www.imago-images/Global Look Press

Бывший глава полиции Турции Назми Ардич по приговору суда получил 2170 лет тюрьмы по делу о сговоре против руководящего аппарата футбольного клуба «Фенербахче» и его президента Азиза Йылдырыма, сообщает ESPN.

Ардич получил срок за подделку документов и заговор против «Фенербахче». Бывший глава медиагруппы Samanyolu Хидайета Караджу был признан виновным в подстрекательстве к прослушиванию телефонных разговоров и подделку документов. Он получил по приговору суда 1406 лет заключения. Всего к разным тюремным срокам были приговорены 25 человек.

Экс-президент «Фенербахче» в 2011 году получил шестилетний тюремный срок за организацию договорных матчей и руководство преступной группировкой. Йылдырым провёл в тюрьме год, а затем был оправдан. На новом судебном процессе было установлено, что полицейские и прокуроры, работавшие над делом Йылдырыма, могли сговориться против клуба в интересах течения FETO Фетхуллаха Гюлена, турецкого писателя и исламского общественного деятеля, который проживает в США. В ноябре 2020 года бывший президент «Фенербахче» и ещё 22 человека, проходящие с ним по делу, были полностью оправданы.

Ранее российского защитника Дмитрия Айдова из белорусского клуба «Гомель» обвинили в договорных матчах.