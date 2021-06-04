Экс-глава полиции Турции получил 2170 лет тюрьмы из-за дела «Фенербахче»

Бывший глава полиции Турции Назми Ардич по приговору суда получил 2170 лет тюрьмы по делу о сговоре против руководящего аппарата футбольного клуба «Фенербахче» и его президента Азиза Йылдырыма, сообщает ESPN.
Ардич
Экс-президент «Фенербахче» в 2011 году получил шестилетний тюремный срок за организацию договорных матчей и руководство преступной группировкой. Йылдырым провёл в тюрьме год, а затем был оправдан. На новом судебном процессе было установлено, что полицейские и прокуроры, работавшие над делом Йылдырыма, могли сговориться против клуба в интересах течения FETO Фетхуллаха Гюлена, турецкого писателя и исламского общественного деятеля, который проживает в США. В ноябре 2020 года бывший президент «Фенербахче» и ещё 22 человека, проходящие с ним по делу, были полностью оправданы.
Ранее российского защитника Дмитрия Айдова из белорусского клуба «Гомель» обвинили в договорных матчах.