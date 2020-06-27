Экс-глава «Формулы-1» хочет попасть на Гран-при России несмотря на запрет

https://static.news.ru/photo/50e0676e-b95d-11ea-8758-fa163e074e61_660.jpg Берни Экклстоун Фото: HOCH ZWEI via www.imago-images.d/Global Look Press

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун планирует найти способ попасть на Гран-при России в Сочи, даже если ему запретят посещение этапов чемпионата.

Я бы не советовал им это делать [запрещать посещать гонки]. Они могут попробовать это сделать в России. Думаю, что мне удастся найти пропуск, — цитирует Экклстоуна Mail on Sunday.

Как отмечает СМИ, руководство «Формулы-1» хочет запретить Экклстоун посещать гонки из-за его высказываний о расизме.

Ранее NEWS.ru писал, что Экклстоун прокомментировал беспорядки, которые происходят по всему миру в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. По его словам, старшее поколение обязано показывать детям эти памятники, чтобы они понимали, почему так делать нельзя. Экклстоун руководил «Формулой-1» с конца 1970-х до 2017 года.