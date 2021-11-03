Экс-генсек РФС Воробьёв объяснил интерес шейхов к «Спартаку»

Эмиратский спортивный холдинг City Football Group Limited заинтересовался московским ФК «Спартак» из-за его популярности. По числу болельщиков в российском футболе с «красно-белыми» может состязаться только санкт-петербуржский «Зенит». Об этом изданию «Газета.Ru» заявил бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв.

Также совершенно ясно, что, например, «Зенит» не продаётся — эта команда имеет устойчивого и не менее богатого спонсора «Газпром». «Динамо» сейчас под эгидой ВТБ, а «Локомотив» — РЖД. А «Спартак» — это исключительно популярная команда, чей владелец неоднократно говорил о том, что готов продать какое-то количество акций, — сказал Воробьёв.

Он отметил, что шейхи проявили интерес к «Спартаку» также потому, что у команды есть свой стадион. Он будет приносить доход от продажи билетов, когда закончится пандемия коронавируса. Также, по мнению Воробьёва, улучшаются общеполитические отношения между арабскими странами и Россией.

Ранее были названы тренеры, которые могут возглавить «Спартак» в случае отставки Руя Витории. Среди них бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.