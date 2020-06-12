Экс-гендиректор «Локомотива» Геркус назвал лучших нападающих в России

https://static.news.ru/photo/9939600a-ad7e-11ea-9f67-fa163e074e61_660.jpg Илья Геркус Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Бывший генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус рассказал, кого считает лучшими российскими нападающими в настоящее время.

Дзюба, как и Смолов, как и Кокорин, это три топовых нападающих в России. Они могут и 15 голов забить за сезон, — рассказал Геркус в Youtube-шоу «Футбольный хейт».

Ранее Геркус рассказал, что из-за председателя совета директоров московской команды Анатолия Мещерякова сорвался трансфер нападающего сборной России Артёма Дзюбы. Он отметил, что футболист уже согласился на переход, который поддерживал действующий в то время главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин, писал NEWS.ru.