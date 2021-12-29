Экс-футболист «Зенита» Завидонов скончался на 88-м году жизни

В возрасте 87 лет из жизни ушёл бывший полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Станислав Завидонов, сообщили в пресс-службе команды. Причины смерти не называются.

Футбольный клуб «Зенит» приносит искренние соболезнования родным и близким Станислава Петровича Завидонова, — говорится в сообщении.

Завидонов начал профессиональную карьеру в футбольной команде «Трудовые резервы». В 1957 году он пополнил состав «Зенита», в котором впоследствии провёл девять лет. По информации Transfermarkt, Станислав Петрович провёл за санкт-петербургский коллектив суммарно 254 матча, в которых отметился 31 голом и одной результативной передачей.

Также он трижды выходил на поле в футболке олимпийской сборной СССР, но не записал на свой счёт результативных действий.

По окончании карьеры игрока Завидонов возглавлял «Зенит» и алжирский АСКО.

Ранее сообщалось, что на 62-м году жизни скончался бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула. В клубе «Ростов» выразили соболезнования родным и близким специалиста. В бытность футболистом Гамула защищал цвета таких команд, как СКА из Ростова-на-Дону, «Ростсельмаш», «Кристалл» из Херсона и «Таврия». После перехода на работу тренером возглавлял «Черноморец», «Закарпатье», «Даугаву» и «Гераклион». В «Ростов» он пришёл в 2011 году и работал в нём на протяжении следующих шести лет. Год спустя Гамула вернулся в команду в должности селекционера и покинул лишь в 2020-м.