Экс-футболист «Зенита» рассказал, какие премиальные платили за победу

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Басель Абдулфаттах рассказал, что во времена его выступлений за «сине-бело-голубых» за победу выплачивались семь тысяч долларов или евро. При этом спортсмен подчеркнул, что деньги получали все футболисты, независимо от того, выходили они на поле или нет, пишет «Чемпионат».

Премиальные за победы полагались всем. Даже тем, кто оставался в запасе. Все получали 100% премиальных. То ли €7000, то ли $7000. Помню, была встреча с «Кубанью» — важная игра, потому что «Зенит» несколько матчей не побеждал. Я тогда был в хорошей форме, даже Адвокат хвалил. Против «Кубани» я не вышел, хотя меня отправили разминаться. В результате мы победили — 2:0. Сидим в раздевалке, заходит очень довольный Алексей Миллер и говорит: «Сегодня двойные», — сказал Абдулфаттах.

По словам защитника, председатель правления «Газпрома» нечасто появлялся в раздевалке «Зенита». Обычно функционер заходил к футболистам после встреч со «Спартаком» или другими топ-командами. При этом Абдулфаттах отметил, что однажды Миллер посетил раздевалку молодёжного коллектива.

Мы в том же году победили дубль «Динамо» — 4:0. Зашёл в раздевалку и сказал: «Четверные». В «молодёжке» премиальные были 15 тысяч рублей. Для молодого игрока 60 тысяч — это весьма существенно, — добавил спортсмен.

Абдулфаттах является воспитанником команд «Кировец», «Смена» и «Зенит». Известен по выступлениям за «Крылья Советов», «Енисей», «Черноморец», санкт-петербургского «Динамо», а также сирийский «Аль-Джаиш».

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