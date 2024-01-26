Экс-футболист сборной России оценил уход Клоппа из «Ливерпуля» Динияр Билялетдинов раскритиковал Юргена Клоппа из-за ухода из «Ливерпуля»

Фото: IMAGO/Jeremy Landey/Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп

Бывший полузащитник английского «Эвертона» Динияр Билялетдинов удивлен решением главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа покинуть клуб после завершения сезона. По словам экс-хавбека сборной России, несмотря на то что он не является фанатом «красных», 56-летний специалист показал хорошие результаты с командой.

Я не фанат «Ливерпуля» и не слежу за этим клубом, но он молодец, хорошо отработал. Странная, конечно, формулировка про отсутствие энергии. Что это значит? Уйдет на пару лет, год, полгода? Сколько ему надо? Ну а так, конечно, тренер оставил след в истории европейского футбола. Его немецкий опыт, опыт в Английской Премьер-лиге пригодился бы сборной какой-нибудь, той же Германии например, — сказал Билялетдинов в разговоре с NEWS.ru.

Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Англии, Кубок страны, Кубок футбольной лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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