Экс-футболист сборной России объяснил ежемесячные траты в миллион рублей

https://static.news.ru/photo/1636fbe4-3ea7-11eb-bb54-fa163e074e61_660.jpg Василий Березуцкий Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Бывший футболист сборной России, который сейчас является членом тренерского штаба ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, на что ежемесячно тратит более миллиона рублей.

Я думаю, что больше миллиона рублей, сто процентов, — сказал он, отвечая на вопрос о тратах на YouTube-канале Василия Конова.

При этом Березуцкий отметил, что не все деньги уходят на него одного.

Есть машина, я на ней доехал, есть бензин. Остальное всё — это коммуналка, обучение детей, питание, ещё что-то, — пояснил он.

По словам спортсмена, у него остались накопления, сделанные во время игровой карьеры. Он подчеркнул, что «не прогуливал» деньги, «не выкидывал их направо и налево», а также не приобретал «какие-то сумасшедшие вещи».

Березуцкий также уточнил, что в настоящее время он получает зарплату в ЦСКА и проценты по ценным бумагам.

Как писал NEWS.ru, представитель тренерского штаба ЦСКА, бывший защитник команды Василий Березуцкий будет исполнять обязанности главного тренера «красно-синих» до конца текущего сезона. Он сменит на этом посту белоруса Виктора Гончаренко.