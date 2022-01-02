Экс-футболист сборной Бразилии Роналдо заразился коронавирусом

Экс-футболист сборной Бразилии, двукратный чемпион мира по футболу, президент «Крузейро» Роналдо сдал положительный тест на коронавирус. У него проявились симптомы заболевания. Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Уточняется, что на текущий момент спортсмен чувствует себя хорошо и переносит болезнь в лёгкой форме. Он находится на самоизоляции, из-за чего пропустит торжественные мероприятия по случаю 101-го дня рождения клуба. Был ли спортсмен вакцинирован, не уточняется.

Он сожалеет о том, что не сможет принять участие в мероприятиях, запланированных на следующие несколько дней, но в скором времени мы опубликуем новый график приезда в Белу-Оризонти, — говорится в сообщении.

Ранее форвард ПСЖ Лионель Месси сдал положительный тест на коронавирус. Футболист сейчас находится на самоизоляции. Помимо него заражение выявлено у вратаря Серхио Рико, защитника Хуана Берната и полузащитника Натана Битюмазаля.