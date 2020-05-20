Экс-футболист Саенко: Киркоров назвал своего сына в честь моего ребёнка

https://static.news.ru/photo/b55e1dda-9a77-11ea-bfa0-fa163e074e61_660.jpg Иван Саенко Фото: Alexander Wilf/Russian Look

Бывший полузащитник сборной России Иван Саенко рассказал, что народный артист России Филипп Киркоров назвал своего сына Мартином в честь его старшего сына.

Мы давно дружим, познакомились как раз после чемпионата Европы (2008 года. — NEWS.ru). И практически всё время на связи, общаемся. Когда мы однажды летели в самолёте, он сказал: «Вань, у меня будет ребёнок... Мартином назову», — сказал Саенко в интервью YouTube-каналу «Поз и Кос».

Футболист отметил, что посмеялся и не поверил Киркорову.

Потом у него ребёнок появился, он мне набрал и сказал: «Я же тебе обещал», —добавил Саенко.

Иван Саенко выступал за воронежский «Факел», немецкие «Карлсруэ» и «Нюрнберг», а также московский «Спартак». Является бронзовым призёром чемпионата Европы по футболу 2008 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Шотландская профессиональная футбольная лига (SPFL) объявила о досрочном завершении чемпионата страны из-за пандемии коронавируса. Решение было единогласно принято всеми 12 клубами, участвующими в турнире. Итоговые места были распределены в соответствии с занимаемым положением команд на дату остановки чемпионата. Победителем турнира признан «Селтик».