Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» стал игроком московского «Динамо»

https://static.news.ru/photo/034939ae-1074-11eb-bfa2-fa163e074e61_660.jpg Гильермо Варела Фото: instagram.com/guillermovarela4

Защитник из Уругвая Гильермо Варела, выступавший за «Копенгаген», стал футболистом московского «Динамо». Ранее на протяжении четырёх лет права на спортсмена принадлежали команде «Манчестер Юнайтед».

Варела подписал с московским коллективом соглашение до конца текущего сезона. Его контракт с «Копенгагеном», в составе которого он выступает с прошлого года, заканчивается 30 июня 2021-го. Как игрок датской команды защитник успел стать чемпионом страны, сообщает пресс-служба «Динамо».

Клубу из Манчестера права на Варелу принадлежали с 2013 по 2017 год. За это время защитник провёл за «красных» 11 игр и сделал только одну результативную передачу. В составе сборной своей страны он поучаствовал в пяти матчах. Два из них, против Египта и Саудовской Аравии, состоялись в рамках группового этапа чемпионата мира в России — 2018.

Как передавал NEWS.ru, футболист сборной Норвегии Хайтам Алеесами, выступающий на позиции защитника, перешёл из французского клуба «Амьен» в «Ростов». Об этом 17 октября сообщили представители пресс-службы российской команды.