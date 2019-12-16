Бывший защитник футбольного клуба «Краснодар» норвежец Стефан Страндберг подписал контракт с итальянской командой «Трапани», которая выступает в Серии B.
Страндберг покинул «Краснодар» летом 2019 года. В итальянский клуб он перешёл в статусе свободного агента. Контракт с «Трапани» рассчитан до конца текущего сезона.
Stefano— Trapani Calcio 1905 (@TrapaniCalcio)
#Strandbergè un nuovo calciatore granata. Benvenuto pic.twitter.com/NkOgdTwOiW December 13, 2019
«Трапани» занимает предпоследнее, 19-е место в таблице второго по силе итальянского дивизиона.
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