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Бывший защитник футбольного клуба «Краснодар» норвежец Стефан Страндберг подписал контракт с итальянской командой «Трапани», которая выступает в Серии B.

Страндберг покинул «Краснодар» летом 2019 года. В итальянский клуб он перешёл в статусе свободного агента. Контракт с «Трапани» рассчитан до конца текущего сезона.

Stefano #Strandberg è un nuovo calciatore granata. Benvenuto pic.twitter.com/NkOgdTwOiW — Trapani Calcio 1905 (@TrapaniCalcio) December 13, 2019

«Трапани» занимает предпоследнее, 19-е место в таблице второго по силе итальянского дивизиона.

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