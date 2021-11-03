Экс-футболист ЦСКА Влашич потерял сознание на тренировке «Вест Хэма»

Полузащитник английского футбольного клуба «Вест Хэм» Никола Влашич пропустил матч четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы с бельгийским «Генком» из-за повреждения, полученного на тренировке. По информации Nogometne-vijesti.hr, хорватский хавбек потерял сознание на поле.

Отмечается , что в ходе тренировки один из партнёров по команде попал локтем по голове Влашичу, из-за чего хорватский полузащитник потерял сознание и упал на газон. Никола в кратчайшие сроки пришёл в себя и впоследствии обратился к тренерскому штабу с просьбой позволить ему сыграть с «Генком». Однако ему запретили выходить на поле вплоть до проведения обследования.

Влашич известен по выступлениям за хорватский «Хайдук», английский «Эвертон» и московский ЦСКА, цвета которого он защищал с 2018 по 2021 год. Летом полузащитник пополнил состав «Вест Хэма». В нынешнем сезоне он провёл девять встреч за команду из Лондона, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что датский полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен, который во время Евро-2020 перенёс остановку сердца, может продолжить карьеру в нидерландском «Аяксе». Об этом написал известный итальянский инсайдер Никола Скира на своей странице в Twitter.