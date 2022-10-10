Экс-футболист ЦСКА призвал «Локомотив» вернуть Семина Экс-футболист ЦСКА Пономарев: «Локомотиву» нужно вернуть Юрия Семина на пост главного тренера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Семин

Московский «Локомотив» должен срочно вернуть на пост главного тренера Юрия Семина, чтобы исправить свое положение после пяти поражений подряд в чемпионате России, заявил экс-футболист ЦСКА, бронзовый призер ЧМ-1966 Владимир Пономарев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». По его словам, нынешний главный тренер команды Йозеф Циннбауэр должен отправиться в отставку.

Отставка главного тренера Циннбауэра и спортивного директора Цорна напрашивалась уже давно. Непонятно, что хотели сделать с «Локомотивом» эти деятели из Германии. Состав у команды такой, что она обязана бороться за медали, а не прозябать в подвале турнирной таблицы, — сказал Пономарев.

Эксперт убежден, что вернуть на пост главного тренера Юрия Семина было бы оптимальным вариантом для московского «Локомотива». Несмотря на критический возраст в 75 лет, еще 2-3 сезона, по словам Пономарева, он бы смог проработать. Футболист также отметил готовность Семина возглавить команду.

Это легенда «Локомотива». Прямой, принципиальный и честный, из-за чего и случались конфликты с руководителями клуба. Но ситуация сейчас такова, что нужно найти компромисс. Знаю, что Семин готов возглавить команду, дело только в том, позовут или нет, — отметил эксперт.

Вратарь сборной СССР, «Спартака» и «Торпедо» Анзор Кавазашвили ранее заявил, что в случае если Юрий Семин вернется на пост главного тренера «Локомотива», он потребует, чтобы вся власть была в его руках. По его словам, на иных условиях специалист работать не будет. Кавазашвили рассказал, что Семин является сложным человеком, однако при нем «железнодорожники» играли на высоком уровне и достигали значительных успехов.