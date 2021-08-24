Экс-футболист ЦСКА оценил идею отмены лимита на легионеров

Сейчас проще купить какого-то дешёвого легионера, чем воспитать достойную смену. Такое мнение «Газете.Ru» высказал бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин, комментируя слова главы РФС Александра Дюкова, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков.

Как отметил футболист, отмена лимита подразумевает, что должны упасть зарплаты. Для регулирования этого нужно было вводить потолок зарплат, как в хоккее.

Мы сейчас легионеров приглашаем за большие деньги и не можем добиться результатов. А если отменим лимит, к нам же не поедут квалифицированные иностранцы за меньшие деньги. Они за большие-то приезжают и ничем не помогают развитию нашего футбола, — сказал Масалитин.

Как считает спортсмен, в Россию квалифицированные игроки приезжают только за деньгами. Если лимит отменят, то приедут легионеры, которые, может чуть лучше молодых и перспективных россиян, но тогда молодых российских игроков никто не будет обкатывать, им некуда станет идти.

Будут приезжать иностранцы и занимать места наших потенциальных «сборников», — отметил он.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что Российский футбольный союз выступил с предложением об отказе от лимита на легионеров. Он также добавил, что нет никакой связи между успешным выступлением сборной России и лимитом на легионеров. По его словам, в 2008 году в российском чемпионате играло больше легионеров, чем сейчас, однако национальная команда выступала лучше.

В настоящее время в в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев.