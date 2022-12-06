Экс-футболист «Барселоны» и «Анжи» Это’О напал на болельщика после матча ЧМ Самюэль Это’О напал на болельщика после матча ЧМ-2022 в Катаре между Южной Кореей и Бразилией

Фото: Henrique Casinhas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самюэль Это’О

Бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самюэль Это’О, ныне возглавляющий Камерунскую федерацию футбола (Fecafoot), вступил в конфликт с болельщиком после матча 1/8 финала ЧМ-2022 между Бразилией и Южной Кореей. Встреча завершилась победой пятикратных чемпионов мира со счетм 4:1.

Когда 41-летний камерунец покидал стадион, несколько болельщиков подошли к нему для того, чтобы сделать фото. Среди них был также мужчина с камерой и стал снимать Это′О.

Бывшему футболисту это не понравилось. В этот момент человек из окружения Это’О вырвал у болельщика камеру, а сам камерунец пошел в строну этого фаната, ударил его ногой и повалил на землю.

Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет со сборной Хорватии. Встреча состоится в пятницу, 9 декабря. Хорваты ранее в понедельник обыграли в серии пенальти команду Японии.

В воскресенье в четвертьфинал вышли сборные Франции и Англии. Первые со счетом 3:1 обыграли поляков, вторые разгромили Сенегал — 3:0. Эта встреча между англичанами и французами станет первой в рамках плей-офф крупных международных турниров — чемпионатов мира и Европы.

Также в четвертьфинале сыграют друг с другом сборные Аргентины и Нидерландов.