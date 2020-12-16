Экс-футболист «Ахмата» рассказал о щедрости Рамзана Кадырова

https://static.news.ru/photo/e4de0914-3fb1-11eb-b304-fa163e074e61_660.jpg Артём Воронкин Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Бывший полузащитник футбольного клуба «Ахмат» Артём Воронкин рассказал о щедрости главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщается в Instagram любительской команды «Хайтек», за которую он сейчас выступает.

По словам спортсмена, после выхода команды в Российскую премьер-лигу некоторым игрокам по итогам матчей давали автомобили Toyota Land Cruiser 200. А тем, кто не хотел принимать машины, доставалось по $ 100 тыс.

Артём Воронкин выступал за «Ахмат» в 2008–2009 годах. В составе грозненской команды он провёл девять матчей в чемпионате страны. Также полузащитник играл за «Оренбург», «Химки», «СКА-Хабаровск» и несколько других клубов, выступавших во втором и третьем по силе дивизионах.

«Ахмат», на тот момент носивший название «Терек», вышел в Российскую премьер-лигу в 2004 году. В нынешнем розыгрыше чемпионата команда занимает десятое место в турнирной таблице.

В феврале 2019 года стало известно, что отцу российского бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова подарили Mercedes. Подарок Абдулманапу Нурмагомедову вручил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Об этом звезда UFC сообщил в своём аккаунте в Instagram. Именитый боец выложил фотографию своего отца, который стоит возле нового чёрного внедорожника.

Ранее Рамзан Кадыров поставил в пример подрастающему поколению Хабиба Нурмагомедова. По его мнению, Нурмагомедов — мужественный человек, который попрал все мирские блага и привилегии, писал NEWS.ru.